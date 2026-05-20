Каждая пятая ипотека на Ставрополье оформляется на покупку частного дома

За первые четыре с половиной месяца 2025 года доля ипотечных кредитов на готовые частные дома в Ставропольском крае достигла 21,4% от общего числа выдач, что позволило региону занять третью строчку в общероссийском рейтинге, сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

С января по начало мая 2025 года практически каждый пятый ипотечный договор на Ставрополье заключался на приобретение уже построенного частного дома. По данному показателю субъект уступил лишь двум территориям: лидером стала Республика Калмыкия с долей 26,2%, второе место досталось Оренбургской области (24,2%).

Аналитики финансового учреждения также привели данные о стоимости такой недвижимости. Медианная цена готового дома в Южном федеральном округе по итогам января – апреля 2025 года составила 4,9 млн руб. На Северном Кавказе, в состав которого входит и Ставрополье, этот показатель оказался ниже – порядка 4,4 млн руб. При этом именно в СКФО приобретают наиболее просторные строения: средняя площадь реализованных объектов превышает 120 квадратных метров. Для сравнения, в южных регионах РФ этот параметр обычно варьируется в пределах 105–107 «квадратов».

Особый интерес вызывает финансовая нагрузка на покупателей. На Юге и Северном Кавказе размер первоначального взноса в текущем году превышает 30%. В денежном эквиваленте сумма колеблется от 1,5 до 1,6 млн руб., а ежемесячный ипотечный платеж составляет 35–36 тыс. руб. Примечательна разница в доходах заемщиков: на Юге средний заработок достигает 115–116,9 тыс. руб., тогда как в СКФО он не превышает 90,5 тыс. руб. Несмотря на это, регион сохраняет высокие позиции по востребованности загородного формата, говорится в исследовании.

В целом по стране объем кредитных средств, направленных на покупку готовых домов, за четыре с половиной месяца 2025 года составил порядка 100 млрд рублей. Этот показатель вдвое превышает результаты аналогичного периода 2024-го. Медианная цена такого объекта на российском рынке на начало года зафиксирована на уровне 4,6 млн руб., что на 12,5% выше прошлогодних значений.

Станислав Маслаков