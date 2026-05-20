В Дагестане суд рассмотрит дело о незаконной добыче более 1,3 тысячи осетров

Прокуратура Ногайского района Дагестана направила в суд уголовное дело против троих местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте 1383 экземпляров осетровых рыб, включенных в Красную книгу, на сумму свыше 1,1 млн руб., сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Ногайском районе Дагестана завершилось расследование резонансного дела о незаконной сделке с краснокнижными гидробионтами. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение трем фигурантам — жителям Ногайского и Кизлярского районов. Мужчинам инкриминируют деяние по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ — противоправный оборот водных биоресурсов, находящихся под защитой как национального, так и международного природоохранного законодательства.

Как установили оперативники и следователи, в октябре 2025 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору, приобрели крупную партию редкой рыбы. В перечень изъятого вошли русский осетр, севрюга и белуга. Общее количество изъятых экземпляров достигло 1383 штук. Стоимость водных биологических ресурсов специалисты оценили в 1 миллион 100 тыс. руб.

После совершения сделки обвиняемые разместили добычу в морозильных камерах на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Ногайском районе. Хранилище функционировало до момента, пока его не вскрыли сотрудники правоохранительных органов в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий. Вся незаконно приобретенная продукция была обнаружена и изъята на месте.

В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Ногайский районный суд. Судебное заседание по существу должно определить меру ответственности для каждого из фигурантов, которым грозит серьезное наказание за нанесение ущерба популяции исчезающих видов фауны. Экологи отмечают, что браконьерство в акватории Каспийского моря и на внутренних водоемах региона остается одной из ключевых угроз для сохранения поголовья осетровых.

Станислав Маслаков