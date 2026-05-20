Более 1,5 тысяч жителей села на Ставрополье получили стабильное водоснабжение

В селе Подлесное Труновского муниципального округа Ставропольского края полностью завершили капитальный ремонт водовода, который кормит водой более 1,5 тысячи жителей.

Губернатор края Владимир Владимиров 19 мая 2026 года сообщил в своем Telegram-канале, что магистраль, построенная более 60 лет назад, в последние годы стала одной из самых аварийных в районе, и изза этого жители часто оставались без воды, особенно летом, когда нагрузка на сети возрастает в разы.

Водовод протяжtнностью 16 км — ровесник ПравоЕгорлыкского обводнительнооросительного канала, построенного в 1962 году. Изза срока эксплуатации, превысившего шесть десятков лет, труба пришла в критическое состояние: аварии приводили к значительным потерям воды, завоздушиванию и длительным отключениям. В прошлом доме уже фиксировали перебои с водой, когда в селе включали подачу всего на четыре часа в сутки.

Этой зимой бригада ремонтноэксплуатационного участка Тахтинское производственнотехнического подразделения Ипатовского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Северный» заменила 2,5 км наиболее проблемных участков асбестоцементной магистрали. Вместо старых труб уложили новые полиэтиленовые диаметром 225 мм, что кардинально изменило ситуацию с подачей воды. Специалисты также отремонтировали стальной ввод в напорнорегулирующий резервуар чистой воды. Работы выполнили в сложнейших зимних условиях всего за два месяца, несмотря на морозы и необходимость работать на частных сельхозземлях.

Трубы для ремонта выделили из краевого аварийного запаса. Проект получил поддержку местной администрации и краевого депутатского корпуса, которые обеспечили организационное сопровождение и взаимодействие с региональным министерством ЖКХ. Сотрудники провели монтаж в бороздовой траншее, что исключило затратную рекультивацию почв при прокладке на частных землях.

Станислав Маслаков