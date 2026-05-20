Какие секции будут работать на форуме «Мой бизнес» в Ижевске 21 мая

21 мая пройдет основной день форума для предпринимателей «Мой бизнес — путь к новым рынкам» (12+) в Ижевске. Как сообщили в Корпорации развития Удмуртии (КРУР), в пяти секциях запланированы выступления спикеров, пленарные сессии и другие мероприятия.

«В 2026 году мы делаем упор на практику: закупочные сессии с зарубежными партнерами, разбор кейсов от спикеров, конкретные инструменты для увеличения выручки. Наша задача — помочь предпринимателям сделать первый шаг к новым рынкам»,— сказал директор КРУР Эмиль Бикмеев.

В архитектуре программы следующие секции: «Экспорт», «Креативные индустрии», «Женский бизнес», «Электронная коммерция» и «Маркетинг». После завершения форума состоится вручение бизнес-премии «Твердые знаки» от «Ъ-Удмуртия».