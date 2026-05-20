В Геленджике увеличат количество камер наблюдения

В настоящее время в Геленджике работают 1,7 тыс. камер уличного видеонаблюдения. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в городе планируется постепенно расширять систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

В текущем году в Геленджике внедрили технологию распознавания лиц и номеров автомобилей через уличные видеокамеры. Сеть видеонаблюдения позволяет отслеживать ряд нештатных ситуаций.

«Ежегодно город-курорт принимает миллионы туристов, поэтому для качественного контроля необходимо увеличивать число камер. Договорились, что будем постепенно это делать»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Перед курортным сезоном в Геленджике также обновляют спасательную технику. В поселке Бетта открыли новую пожарную часть.

София Моисеенко