«Зенит» ушел в отпуск после чемпионства и возобновит тренировки 18 июня

Петербургский «Зенит» после завоевания 12-го в истории клуба чемпионского титула отправился в летний отпуск, который продлится один месяц. Команда Сергея Семака соберется в Петербурге 18 июня для прохождения предсезонного медосмотра, после чего приступит к тренировочным сборам на базе в Удельном парке. Летом сине-бело-голубые проведут несколько товарищеских матчей, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Летом сине-бело-голубые проведут несколько товарищеских матчей

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Планируется, что после медицинского обследования команда начнет «Газпром»-тренировочные сборы.

Кирилл Конторщиков