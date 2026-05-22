Для спасения Артема Онищука не хватает 715 760 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Артема врожденное продольное укорочение правой бедренной кости. Сейчас разница в длине ног составляет 5 см, и с ростом мальчика она будет только увеличиваться. Без специальной ортопедической обуви Артему очень тяжело ходить, со временем у него начнет развиваться сколиоз, он все больше будет ограничен в движениях. Для исправления разницы в длине ног мы планируем провести мальчику этапное хирургическое лечение. Начать его следует как можно быстрее, тогда удастся достичь наилучшего результата. Надеемся, после этого Артем сможет ходить и бегать наравне со сверстниками».

Стоимость этапной хирургии 1 948 760 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 715 760 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Онищука, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Ксении Андреевны Онищук. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).