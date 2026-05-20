Видеоаналитика с ИИ сократила уличную преступность в Петербурге на 19,5%

Внедрение технологий искусственного интеллекта в систему видеонаблюдения Санкт-Петербурга позволило сократить уличную преступность на 19,5% к 2025 году, достигнув пятилетнего минимума. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил директор Городского мониторингового центра Роман Борисенко. Городская сеть включает более 115 тыс. камер, 60 тыс. из которых подключены к видеоаналитике, сообщает 78.ru.

Город продолжает расширять цифровую инфраструктуру безопасности в рамках федерального проекта «Умный город»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным центра, преступления в общественных местах сократились на 10%, а раскрываемость заметно выросла. Камеры фиксируют более 40 видов нарушений, с начала года обработано свыше 700 тыс. таких событий. Система распознает не только криминальные инциденты, но и бытовые нарушения — граффити, несанкционированные свалки, ямы на дорогах. Росгвардия прибывает на место акта вандализма в течение пяти минут.

Кирилл Конторщиков