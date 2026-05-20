В Колпино построят школу с бассейном и кабинетом домоводства

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект общеобразовательной школы на 1375 мест в Колпино на улице Севастьянова. Застройщиком выступает ООО «СЗ «СПб Реновация-Красный Кирпичник-5», проект разработало ООО «ВКС Проект». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета.

Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Школа будет рассчитана на 1375 мест

В трехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, мастерские по обработке металла и дерева, работы с тканями, а также кабинет домоводства. Спортивная зона включает бассейны и спортзал. Предусмотрен актовый зал на 648 человек с эстрадой, библиотека с медиатекой, кабинет музыки, медблок и столовая с цехами приготовления пищи. Для младших школьников оборудуют спальни, игровые и комнату для моделирования.

На прилегающей территории появятся футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговая дорожка, зоны отдыха и подвижных игр, а также отдельная зона для проведения массовых мероприятий. Визуальным акцентом здания станет центральный вход с цветной художественной росписью. Для удобства подвоза учащихся предусмотрена специальная зона посадки и высадки.

