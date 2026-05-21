Банк «Кубань Кредит» стал участником круглого стола по теме развития агросектора Дона

В Ростове-на-Дону в рамках круглого стола «Южное растениеводство 2026: где искать рентабельность» встретились руководители предприятий, работающих в сфере АПК Ростовской области, а также отраслевые эксперты и представители власти. Мероприятие было организовано аналитическим центром «Эксперт Юг» при поддержке Банка «Кубань Кредит».

В работе дискуссионной площадки приняли участие более 30 руководителей предприятий АПК. В ходе встречи они обсудили ряд вопросов: как добиваться эффективности от растениеводства; насколько остра ситуация с рентабельностью; какие резервы для оптимизации существуют в секторе. Круглый стол был посвящен решениям, которые в данной ситуации находят донские предприятия АПК. В качестве спикера на мероприятии выступила заместитель директора по корпоративному бизнесу Ростовской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Людмила Лабунько.

По наблюдениям банка, многие аграрии сегодня меняют структуру севооборота, чтобы получить хорошую урожайность в 2026 году.

«Многие отказались или уменьшили посевную площадь льна. Как показала практика, если в 2024 году цена за 1 кг льна была около 41 рубля, то в 2025 году она опустилась до 32 рублей. Еще один тренд — клиенты переходят на двуполье. Засевают две культуры — озимую пшеницу и подсолнечник. При этом часть земли оставляют под пары, что позволяет повысить урожайность за счет «отдыха» и одновременного восстановления плодородия почвы»,— отметила Людмила Лабунько.

Участники круглого стола пришли к выводу, что аграриям необходимо не только оптимизировать существующие процессы, но и искать новые пути развития. Это может включать в себя более активное сотрудничество с научными учреждениями для внедрения инноваций, а также налаживание партнерских отношений с другими регионами и странами.

Одним из возможных решений является увеличение государственной поддержки аграриев, что позволит им более эффективно справляться с текущими вызовами и восстанавливать рентабельность. Также важным шагом может стать развитие инфраструктуры, что позволит снизить затраты на логистику и повысить конкурентоспособность продукции.

