Росимущество выставило на торги водохранилище в Каспийске за 22,2 млн рублей

Территориальное управление Росимущества в Дагестане вывело на продажу необычный лот — земельный участок площадью 27,5 тыс. кв. м с водохранилищем на территории СНТ «Авангард» в Каспийске. Информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер.

Начальная цена составляет 22 млн 175,6 тыс. руб., заявки на участие принимают до 11 июня 2026 года, аукцион назначен на 17 июня. Карточка торгов показывает, что задаток установлен на уровне 4 млн 435,12 тыс. руб., то есть 20% от стартовой стоимости. Формально продают не «водохранилище» отдельно, а единый объект с землей и расположенным на ней водным сооружением, и именно это делает лот юридически и рыночно нестандартным.

В Дагестане Росимущество регулярно продает землю и другие активы, которые считают непрофильными или неиспользуемыми. В последние месяцы в республике ведомство уже выставляло на торги крупный участок в Хасавюрте за 374,4 млн руб., а также землю в Махачкале под жилую и коммерческую застройку. Каспийский лот заметно скромнее по цене, но сильнее привлекает внимание самим составом имущества и возможными ограничениями на дальнейшее использование.

Публично доступное извещение не раскрывает, почему объект решили реализовать именно сейчас и каков его полный правовой режим. В открытой карточке пока нет подробных сведений о кадастровом номере, обременениях, категории земли и назначении участка, хотя именно эти параметры определят интерес покупателей и итоговую цену сделки. Без них невозможно точно понять, можно ли будет использовать лот под застройку, рекреацию или иной хозяйственный проект.

Локация при этом выглядит заметной для рынка. СНТ «Авангард» в Каспийске уже фигурирует в объявлениях о продаже участков, и некоторые предложения там оценивают в сумму от 18,5 млн руб., то есть стартовая цена государственного лота находится в близком диапазоне. Но наличие водохранилища делает объект менее ликвидным, а сам аукцион — интересным тестом на спрос к сложным имущественным активам в прибрежной зоне.

Станислав Маслаков