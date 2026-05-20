На Черном море забронировано 48% номерного фонда на лето

Туристы забронировали 48% от общего количества номерного фонда на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля. Объем бронирований на Азовском море составляет 31%.

Александр Руппель заявил, что глубина бронирования по побережью Краснодарского края достигает двух-трех месяцев. В этом году в регионе планируют открыть 70 объектов размещения емкостью около 12 тыс. номеров. В их число вошли премиальный пятизвездочный отель и многофункциональный санаторно-курортный комплекс в Анапе, а также крупный гостиничный комплекс в Сочи.

По подсчетам администрации Краснодарского края, за три месяца лета регион посетят не менее 8,5 млн гостей. В период майских праздников на Кубань приехали 615 тыс. туристов, а с начала года количество отдыхающих превысило 3 млн человек.

Этим летом в крае будут работать более 10 тыс. средств размещения, вмещающих в себя свыше 590 тыс. мест и порядка 300 тыс. номеров.

