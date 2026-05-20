Строительство автовокзала в Купчино продлили еще на полтора года

Госстройнадзор Петербурга продлил разрешение на строительство автовокзала «Южный» у станции метро «Купчино». Документ, изначально выданный компании «Вернисаж» в 2024 году и действовавший до 14 мая 2026 года, теперь пролонгирован до 7 сентября 2027 года, заметил РБК.

Задержку объяснили необходимостью доработки градостроительной документации

Проект, получивший статус стратегического еще в 2018 году, предполагает возведение трехэтажного здания площадью 6,5 тыс. кв. метров на участке 2,6 га на Витебском проспекте. Автовокзал должен обслуживать Псковское, Новгородское и Приволжское направления, а также международные рейсы в страны Балтии и Восточной Европы. Инвестор обещал вложить 1,2 млрд рублей и построить рядом гостиницу на 130 номеров.

В комитете по инвестициям задержку объяснили необходимостью доработки градостроительной документации. К маю 2026 года на площадке ведутся работы по устройству вертикальных конструкций первого этажа. При этом объем необходимых вложений за время разработки проекта вырос вдвое. Параллельно комитет имущественных отношений подал к «Вернисажу» несколько исков о взыскании средств из-за нарушений условий аренды земли.

Карина Дроздецкая