На Ставрополье во время атаки БПЛА пострадали два человека

Во время атаки ВСУ на промзону Невинномысска пострадали два человека. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона назвал сегодняшнюю атаку одной из самых серьезных за все время, Основная часть БПЛА направлялась в сторону Невинномысска. По оперативной информации в промзоне разрушений нет, инфраструктура жизнеобеспечения города также не повреждена.

В местах падения обломков беспилотников работают соответствующие службы. Напоминаю, что подходить к обломкам БПЛА опасно.

Наталья Белоштейн