В Ставропольском крае подготовят 910 котельных к зиме

Коммунальные службы подготовят к работе к предстоящему осенне-зимнему периоду 910 котельных, заменят более 18 км. ветхих тепловых сетей и более 85 км. водопровода и канализации. Об этом сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что прошлой зимойособенно остро стояли проблемы в Кисловодске и Невинномысске из-за изношенности коммунальных сетей. Для этих городов будут разработаны специальные меры, и ответственные службы должны обеспечить необходимые ресурсы и силы для их реализации.

В Кисловодске намечено строительство двух новых блочно-модульных котельных и замена 7 км. ветхих теплосетей, в Невинномысске продолжится реконструкция двух главных тепломагистралей общей протяжённостью почти 4 км.

