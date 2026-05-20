Из-за съемок фильмов в Петербурге перекроют движение на дорогах

В конце мая в центре Санкт-Петербурга власти введут ограничения движения в связи со съемками сразу трех художественных фильмов: «Война и мир», «Щелкунчик» и «Здравствуйте, я ваш участковый терапевт». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Наиболее серьезные перекрытия затронут Адмиралтейский район. С 09:00 24 мая до 20:00 27 мая будет полностью закрыто движение по Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до дома № 67. В ночные и утренние часы 25–26 мая также перекроют движение на соседних участках Галерной улицы и сузят проезжую часть на набережной Ново-Адмиралтейского канала. Ограничения на остановку транспорта на этих улицах начнут действовать с 24 мая и продлятся до 27 мая.

Кроме того, 24 мая на сутки перекроют набережную Крюкова канала от Торгового до Кашина моста ради съемок «Щелкунчика». В тот же день в центре ограничат движение и остановку на Банковском переулке и набережной канала Грибоедова (до 10 минут в час) из-за работы над фильмом «Здравствуйте, я ваш участковый терапевт». Водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

Карина Дроздецкая