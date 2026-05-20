На 78-м году жизни скончался новороссиец Евгений Сухоруков

В Новороссийске скончался заслуженный работник отрасли физической культуры и спорта Краснодарского края Евгений Сухоруков, об этом сообщили в городском управлении спорта.

Фото: Управление физической культуры и спорта администрации Новороссийска

Евгений Сухоруков являлся яхтенным капитаном и призером международных соревнований «Эгейская регата» в 1991, 1992 и 1993 годах. В управлении спорта Новороссийска заявили, что житель города внес значительный вклад в развитие спортивной отрасли. В период с 2005 по 2014 годы Сухоруков возглавлял детско-юношескую спортивную школу «Лидер».

Управление физической культуры и спорта Новороссийска выразило соболезнования родным и близким Евгения Сухорукова.

