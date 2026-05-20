В Славянском районе работают сирены
В Славянском районе работают сирены из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В период работы сирен на территории муниципалитета жителям и гостям района необходимо принять все меры для обеспечения своей безопасности.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в нескольких муниципалитетах региона нашли обломки БПЛА. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.