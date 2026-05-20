Самым высокооплачиваемым ректором вуза на Кубани стал глава КубГУ Михаил Астапов

Самый высокооплачиваемый руководитель вуза в Краснодарском крае по итогам 2025 года — ректор Кубанского государственного университета (КубГУ) Михаил Астапов, чья среднемесячная заработная плата составила 563,2 тыс. руб., следует из данных о доходах руководителей российских вузов в 2025 году, подведомственных Министерству образования и науки РФ, которые изучил «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На второй позиции — исполняющий обязанности ректора Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) Игорь Лагерев с доходом 459,4 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров ректор Сочинского государственного университета Наталья Фролова, чья зарплата составила 439,3 тыс. руб.

Среди проректоров кубанских вузов наиболее высокие зарплаты зафиксированы в КубГУ. Проректор по цифровому развитию Михаил Фоменко получал 564,8 тыс. руб. Проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию Семен Кустов — 514,7 тыс. руб. в месяц. Проректор по учебной работе и качеству образования Темыр Хагуров получал 436,3 тыс. руб. в месяц. В КубГТУ уровень доходов проректоров варьируется от 270,9 тыс. руб. до 302,2 тыс. руб. В Сочинском госуниверситете — от 266,9 тыс. руб. до 293,1 тыс. руб.

В отчете отсутствуют сведения о некоторых других крупных вузах Кубани, в том числе о Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ), Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма и пр. Все данные представлены в рублях за месяц (среднемесячное начисление) и опубликованы в открытом доступе в соответствии с законодательством РФ о доходах руководства государственных учреждений.

Наталья Решетняк