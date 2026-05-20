Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняты

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации авиагавани.

Фото: Маргарита Синкевич

Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Граждан просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта.

Алина Зорина

