Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняты

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации авиагавани.

Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Граждан просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта.

Алина Зорина