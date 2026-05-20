В Петербурге возобновились продажи новых Nissan китайской сборки

Петербургские дилеры начали продажи новых автомобилей Nissan. Один из местных продавцов предлагает кроссоверы Qashqai и X-Trail китайского производства — модели, ранее выпускавшиеся на заводе Nissan в Северной столице. За первые четыре месяца 2026 года в городе поставлено на учет 55 новых машин японской марки, что превышает показатели официально представленных в России китайских брендов Bestune, Dongfeng и Nordcross, ссылается на автоэксперта Дениса Гаврилова 78.ru.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

По данным господина Гаврилова, 69% от общего объема зарегистрированных в Петербурге автомобилей Nissan приходится на кроссовер Qashqai, 18% занимает X-Trail. Оставшаяся доля распределяется между компактным кроссовером Magnite и внедорожником Pathfinder.

Кирилл Конторщиков

