«АвтоВАЗ» станет национальным партнером ПМЭФ-2026

«АвтоВАЗ» объявлен национальным партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). На стенде компании представят новейший кроссовер Lada Azimut, производство которого стартует в третьем квартале 2026 года, и модернизированную Lada Niva Legend. Также гостям форума покажут один из первых ВАЗ-2101 1970 года выпуска из коллекции заводского музея.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Подробности об обновлениях Niva Legend раскроют 3 июня

Как сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», для трансфера участников форума выделят 120 седанов Lada Aura. На уличной экспозиции разместят исторические, серийные и спортивные автомобили марки. Гостям представят гоночные Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR, а на стенде Санкт-Петербурга выставят Lada Iskra.

Кирилл Конторщиков