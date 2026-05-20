На Ставрополье выросла доля наличных расчетов у малого бизнеса

В Ставропольском крае предприниматели стали активнее использовать наличные расчеты и личные переводы, а обороты по банковским счетам МСП снижаются. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель регионального отделения «Опоры России» Николай Сасин.

По данным организации, в первом квартале 2026 года обороты по банковским счетам малого и среднего бизнеса в России сократились на 16%. В «Опоре России» связывают это с ростом издержек, высокой стоимостью кредитования, усилением фискальной нагрузки и банковского контроля. В организации полагают, что часть операций уходит в наличный контур на фоне снижения спроса и ухудшения доступа бизнеса к ликвидности.

В Ставропольском крае зарегистрировано 107,5 тыс. субъектов МСП и более 200 тыс. самозанятых. По словам Николая Сасина, региональная ситуация отражает общероссийскую тенденцию: предприниматели увеличивают объем снятия средств с расчетных счетов и чаще используют расчеты через личные переводы.

Участники рынка подтверждают изменение расчетного поведения. Собеседник «Ъ-Кавказ» в ресторанной отрасли сообщил, что переводы на личные карты вновь стали распространенной практикой, поскольку комиссии за эквайринг и усиление банковского финмониторинга снижают рентабельность бизнеса. В сегменте мелкооптовой торговли предприниматели также отмечают рост расчетов наличными на фоне сложностей с кредитованием и усиления контроля со стороны банков за крупными транзакциями.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты полагают, что текущая динамика носит структурный характер. По их оценке, высокая стоимость заемных средств, инфляционное давление и регуляторная неопределенность вынуждают предпринимателей ограничивать обороты по счетам, дробить платежи и концентрироваться на сохранении операционной устойчивости.

Роман Лаврухин