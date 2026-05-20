Аренда квартир в Петербурге подешевела на 2,7%

В апреле 2026 года медианная ставка долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге снизилась на 2,7% и составила 40 тыс. рублей в месяц. При этом предложение на рынке сократилось на 3,6%. Такую статистику «Ъ Северо-Запад» предоставили в сервисе «Яндекс Аренда».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным исследования, стоимость аренды студий в Северной столице достигла 34 тыс. рублей, однокомнатных квартир — 40 тыс., двухкомнатных — 56 тыс., трехкомнатных — 80 тыс. рублей. По темпам снижения ставок Петербург уступил лишь Нижнему Новгороду (минус 6,6%, до 32 тыс. рублей), однако опередил Москву (минус 2%, до 87 тыс. рублей).

Как отмечает руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко, расширение экспозиции происходит в том числе за счет выхода на рынок квартир, купленных по льготным ставкам в период ипотечного бума. Это сдерживает рост ставок и создает благоприятные условия для арендаторов. В мае, по словам эксперта, ожидается постепенное увеличение активности, а к августу спрос может достичь сезонного пика.

Карина Дроздецкая