ВС Дагестана вернул в собственность города участок под автокемпингом в Махачкале

Верховный Суд Республики Дагестан поддержал позицию администрации Махачкалы в споре о земельном участке площадью 5 тыс. кв. м, расположенного на территории автокемпинга. Он возвращен в собственность муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что кадастровая стоимость участка составляет более 4 млн руб. Вид разрешенного использования — производственная база.

ВС согласился с выводами суда первой инстанции, на основании этого решение о признании права собственности отсутствующим и возврате земельного участка в муниципальную собственность оставлено без изменения.

