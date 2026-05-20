Директор сети АЗС в Пятигорске не признал вину после гибели человека при взрыве

В Ставропольском крае суд определил меру пресечения руководителю сети автозаправочных комплексов, на одной из площадок которого 16 мая 2025 года прогремел взрыв. Давид Саградов будет находиться под домашним арестом до 16 июля — соответствующее решение огласил судья Пятигорского городского суда.

По данным следствия, предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели человека. Сам Давид Саградов вину не признал и ходатайствовал перед судом о применении к нему менее строгой меры, не связанной с изоляцией от общества.

Как уточнили в судебной инстанции, инцидент произошёл во время перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в стационарный резервуар. В ходе процедуры произошла утечка вещества, которая спровоцировала взрыв. В результате происшествия пострадали шесть человек, один из них скончался в медицинском учреждении.

Давид Саградов уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2022–2023 годах он проходил по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 171 УК РФ. Тогда его обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Повторное привлечение к ответственности одного и того же лица по статьям, связанным с безопасностью и экономическими нарушениями, ставит под вопрос эффективность системы контроля за деятельностью частных топливных операторов в регионе. Вопросы безопасности при обращении с горючими и взрывоопасными веществами на автозаправочных станциях остаются одной из острых тем для Северного Кавказа, где подобные происшествия фиксируются с пугающей регулярностью.

Станислав Маслаков