В Дербенте на реконструкцию 50 улиц направят 2,6 млрд рублей

В 2026 году в Дербенте планируют отремонтировать и реконструировать около 50 улиц, на что будет выделено более 2,6 млрд руб. Финансирование будет осуществляться в рамках федеральных, региональных и местных программ. Об этом сообщило «РИА Дагестан» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2025 году планируется завершить обновление улиц Шеболдаева, Кобякова, Карла Маркса и Аваин-булага. Кроме того, начнутся работы по реконструкции нескольких улиц с заменой инженерных коммуникаций, среди которых Прибрежная (Батманова), Таги-Заде, Пугина, Мира, Дьякова, а также переулки Рзаева, Гаджиева и Средний.

Кроме этого, в 2026 году начнется капитальный ремонт улиц 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, Гоголя, Мамедбекова, Транспортной и участка улицы Дрожжина. Также обновят более 20 небольших улиц в микрорайонах Аэропорт и Аваин.

Наталья Белоштейн