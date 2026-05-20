В Дербенте на реконструкцию 50 улиц направят 2,6 млрд рублей
В 2026 году в Дербенте планируют отремонтировать и реконструировать около 50 улиц, на что будет выделено более 2,6 млрд руб. Финансирование будет осуществляться в рамках федеральных, региональных и местных программ. Об этом сообщило «РИА Дагестан» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По информации ведомства, в 2025 году планируется завершить обновление улиц Шеболдаева, Кобякова, Карла Маркса и Аваин-булага. Кроме того, начнутся работы по реконструкции нескольких улиц с заменой инженерных коммуникаций, среди которых Прибрежная (Батманова), Таги-Заде, Пугина, Мира, Дьякова, а также переулки Рзаева, Гаджиева и Средний.
Кроме этого, в 2026 году начнется капитальный ремонт улиц 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, Гоголя, Мамедбекова, Транспортной и участка улицы Дрожжина. Также обновят более 20 небольших улиц в микрорайонах Аэропорт и Аваин.