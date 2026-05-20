В Махачкале локализован пожар в новостройке
Пожар в недостроенном многоквартирном жилом доме в Махачкале ликвидирован на площади 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Сообщение о возгорании кровли пятиэтажной новостройки поступило днем 20 мая. К ликвидации пожара привлечены 12 человек и 3 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Тушение пожара было осложнено удаленностью водоисточника: длина магистральной линии превышает 400 м.