В Махачкале локализован пожар в новостройке

Пожар в недостроенном многоквартирном жилом доме в Махачкале ликвидирован на площади 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Сообщение о возгорании кровли пятиэтажной новостройки поступило днем 20 мая. К ликвидации пожара привлечены 12 человек и 3 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тушение пожара было осложнено удаленностью водоисточника: длина магистральной линии превышает 400 м.

Наталья Белоштейн

