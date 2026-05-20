Прокуратура Дагестана начала проверку после пожара в недостроенной многоэтажке

В Махачкале 20 мая 2026 года произошло возгорание кровли недостроенного многоэтажного здания в микрорайоне Караман6, в результате чего прокуратура Республики Дагестан инициировала надзорную проверку, сообщили в ведомстве.

По данным республиканского МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт 112 днем, после чего к месту происшествия были направлены три пожарных расчета, в составе 12 человек личного состава и трех единиц спецтехники.

Пожар охватил кровлю пятиметражки, строительство которой еще не завершено, поэтому на момент ЧП в здании не было жильцов. Предварительная информация власти говорит об отсутствии пострадавших и жертв, однако точные данные о площади возгорания и причине ЧП власти пока не уточняют и продолжают уточнять на месте.

По данным ведомства, прокуратура республики поручила надзорные мероприятия прокуратуре Кировского района Махачкалы, которая должна выяснить причины и обстоятельства пожара, а также проверить, соблюдались ли требования пожарной безопасности на объекте. В этом районе в последние годы активно ведется жилищное строительство, в том числе многоэтажных домов, поэтому проверка затронет не только конкретный объект, но и возможные системные нарушения в организации строительства и обеспечении безопасности на стройках.

Как следует из официального сообщения прокуратуры Дагестана, по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, вплоть до возможных представлений и санкций в отношении ответственных организаций и должностных лиц.

Станислав Маслаков