В Ленобласти откроют первый школьный конькобежный клуб в стране

В Ленинградской области откроют первый школьный конькобежный клуб в России. Об этом сообщили в администрации региона. За основу в работе учреждения возьмут опыт Тульской области, где модуль «Коньки» использовался на уроках физкультуры.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Нам важно любить свою историю и бережно относиться к видам спорта, которые близки русской душе. Коньки, лыжи, санки — это исконно наши, российские забавы. И мы обязательно будем их развивать. Вовлечение школьников в спорт и развитие школьных спортивных клубов — наша приоритетная задача»,— отметил глава комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.

Матвей Николаев

