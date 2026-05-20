Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге задержан один из подозреваемых в убийстве 24-летней давности

Сотрудники Следственного комитета России по Санкт-Петербургу задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в Калининском районе в ноябре 2002 года. Жертву ударили ножом в грудь у дома на проспекте Луначарского, мужчина скончался в больнице.

Второй фигурант дела, по данным следствия, умер

Второй фигурант дела, по данным следствия, умер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Второй фигурант дела, по данным следствия, умер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следователи и оперативники УМВД установили свидетелей, чьи показания помогли выйти на след предполагаемого преступника. Задержанному предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). Второй фигурант дела, по данным следствия, умер.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

Карина Дроздецкая

Новости компаний Все