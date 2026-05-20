В Петербурге задержан один из подозреваемых в убийстве 24-летней давности

Сотрудники Следственного комитета России по Санкт-Петербургу задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в Калининском районе в ноябре 2002 года. Жертву ударили ножом в грудь у дома на проспекте Луначарского, мужчина скончался в больнице.

Следователи и оперативники УМВД установили свидетелей, чьи показания помогли выйти на след предполагаемого преступника. Задержанному предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). Второй фигурант дела, по данным следствия, умер.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

Карина Дроздецкая