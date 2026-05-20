Пассажирский поезд Саратов-Сириус сошел с рельсов в Гагаринском районе

Локомотив пассажирского поезда № 14 Саратов — Сириус сошел с путей в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Происшествие случилось в 11:02 (10:02 МСК) в Гагаринском районе на перегоне между станциями Багаевка и Буркин. К месту аварии направлены два восстановительных поезда.

«Приволжская железная дорога принимает все возможные меры по сокращению времени опоздания поезда и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“, на сайте ОАО „РЖД“, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО „РЖД“: 8-800-775-00-00», — указано на сайте ПривЖД.

Нина Шевченко