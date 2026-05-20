Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Мурманске предложили задним числом повысить аренду муниципального имущества

Администрация Мурманска опубликовала проект постановления, предусматривающий применение коэффициента инфляции 1,04 к арендной плате за муниципальное имущество с 1 января 2026 года. Повышение коснется договоров, предусматривающих одностороннее изменение условий, по которым на начало года прошло более полугода с даты оценки рыночной стоимости аренды. Общественное обсуждение продлится до 27 мая.

Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытый регион»

Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытый регион»

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытый регион»

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Изменения не затрагивают аренду земельных участков. Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытый регион».

После завершения процедуры 27 мая власти смогут принять окончательное решение. В случае утверждения постановления арендаторам предстоит доплатить разницу за первые месяцы текущего года.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все