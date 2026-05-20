В Мурманске предложили задним числом повысить аренду муниципального имущества
Администрация Мурманска опубликовала проект постановления, предусматривающий применение коэффициента инфляции 1,04 к арендной плате за муниципальное имущество с 1 января 2026 года. Повышение коснется договоров, предусматривающих одностороннее изменение условий, по которым на начало года прошло более полугода с даты оценки рыночной стоимости аренды. Общественное обсуждение продлится до 27 мая.
Изменения не затрагивают аренду земельных участков. Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытый регион».
После завершения процедуры 27 мая власти смогут принять окончательное решение. В случае утверждения постановления арендаторам предстоит доплатить разницу за первые месяцы текущего года.