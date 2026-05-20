В 124 домах Новороссийска появятся видеокамеры

В Новороссийске до конца года планируют в пилотном режиме подключить муниципальную сеть камер видеонаблюдения в 124 многоквартирных домах. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Система видеонаблюдения охватывает значительную часть города, и мы продолжаем планомерную работу над ее расширением»,— сказал мэр Новороссийска.

По словам Андрея Кравченко, до конца текущего года камеры с дворовых территорий и домофонов от 124 многоквартирных домов внедрят в систему «Безопасного города» с передачей данных.

Системы видеонаблюдения устанавливаются на строительных площадках. В прошлом году и за прошедшие месяцы 2026 года технические условия выданы по 40 объектам на подключение к системе «Безопасного города».

София Моисеенко