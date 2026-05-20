Энгельсу добавили еще 46 млн на ликвидацию аварии на коллекторе

Энгельс получит еще более 46 млн руб. на восстановление коллектора. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

В прошлом году муниципалитету выделили порядка 180 млн рублей на капремонт самотечного коллектора, в этом — еще 100 млн. На встрече с главой района Максимом Леоновым губернатор подчеркнул, что приоритет в модернизации коммунальной инфраструктуры отдается канализационным сетям, особенно на участках с критическим износом.

Аварийную ситуацию на коллекторе по уд. Менделеева продолжают устранять с 30 апреля. В ближайшее время осушат и продезинфицируют подвалы затопленных многоквартирных домов, сообщил глава региона.

Нина Шевченко