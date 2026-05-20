В Челябинске завели дело из-за избиения воспитанников в детском саду

Следственный отдел по Ленинскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Причиной стали данные об издевательствах над воспитанниками в детском саду, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация о жестоком обращении с детьми появилась в СМИ. По словам воспитательницы, ее коллеги издевались над малолетними, ставили их на колени и били. Обращения к заведующей учреждения не помогли. После заявления в прокуратуру ситуацию удалось разрешить, но в другой группе, куда перевелась воспитательница, она повторилась. В итоге сотрудница уволилась.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска