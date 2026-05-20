В Петербурге начали реставрировать торговую зону эпохи Российской империи

В Санкт-Петербурге началась реставрация корпусов № 37-38 Апраксина двора — так называемого «Ягодного ряда». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В советское время территория превратилась в хаотичный вещевой рынок, а корпуса пришли в аварийное состояние Фото: пресс-служба городского комитета по государственному контролю К началу XX века Апраксин двор (включая Ягодный ряд) стал крупнейшим центром оптовой торговли в Европе Фото: Неизвестный фотограф / Wikimedia Следующая фотография 1 / 2 В советское время территория превратилась в хаотичный вещевой рынок, а корпуса пришли в аварийное состояние Фото: пресс-служба городского комитета по государственному контролю К началу XX века Апраксин двор (включая Ягодный ряд) стал крупнейшим центром оптовой торговли в Европе Фото: Неизвестный фотограф / Wikimedia

«Планируется: демонтаж поздних пристроек, искажающих исторический облик, раскрытие исторических оконных проемов, восстановление металлической галереи, восстановление пассажа — центрального многосветного пространства между корпусами, которое было утрачено»,— говорится в сообщении комитета.

Кроме того, рабочие отреставрируют кровли, световые фонари, витражи, а также восстановят гранитную брусчатку на тротуарах.

Параллельно продолжается реставрация корпуса № 5, согласована документация по корпусу № 30, ведутся исследования корпусов № 7 и 20.

Всего на территории Апраксина двора расположено 68 зданий, из которых 51 — объект культурного наследия.

«Ягодный ряд» — это историческая торговая зона (линия корпусов) внутри Апраксина двора, получившая свое название в XIX веке по специализации купцов, которые продавали там свежие ягоды, фрукты и плодоовощную продукцию.

К началу XX века Апраксин двор (включая Ягодный ряд) стал крупнейшим центром оптовой торговли в Европе. В 1907 году здесь даже открыли официальную фруктово-чайную и винную биржу. В советское время территория превратилась в хаотичный вещевой рынок, а корпуса пришли в аварийное состояние.

Карина Дроздецкая