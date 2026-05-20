Где в Воронеже отремонтируют дороги за 243 млн рублей
Казенное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Воронежа объявило электронный конкурс на ремонт 34 автомобильных дорог в городе. Начальная цена контракта — 243,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В соответствии с документацией ремонту подлежат следующие участки дорог:
- проезд у дома №27 по улице Минской;
- проезд (от дома №49 до дома №35 по улице Нежинская) / улица Туристская (от дома №1 до дома №21) с проездом до улицы Никитинской;
- улица Сухумская (от дома №12 по улице Дубовой до Дома Ребенка);
- улица Глинки (от дома №40 до дома №80 с проездами);
- улица Нижняя (от дома №84 до дома №112 с тупиковыми проездами);
- улица Круглая (от дома №116 по улице Нижней до дома №104 с проездами);
- проезд от улицы Лызлова до дома №396 по улице Солдатское поле;
- проезд (между домом №5 и домом №7 по Московскому проспекту);
- улица Летчика Злобина (от переулка Коннострелецкого до дома №27 по улице Моисеева, детский сад №143);
- улица Фрунзе — улица Севастьяновский съезд (между домом №14а и домом №16б по улице Фрунзе);
- улица Питомник (от дома №87 по улице 9 января до дома №39В по переулку Дружный)
- улица Демократии;
- улица Братьев Мариных (от дома №65 до дома №97 по улице Криворучко, участок у остановки «Княжеская улица»);
- проезд от улицы Беговая вдоль дома №4/1 до дома №59 по улице Шишкова;
- переулок Детский;
- улица Евдокима Огнева (с проездами);
- переулок Грибной (от улицы Херсонская до переулка Херсонский);
- улица Соловьиная (от дома №42А по улице Соловьиная до дома №64 по улице Героев Спорта);
- улица Конституции (от дома №9а до переулка Станционный);
- улица Спартаковская;
- улица Воробьевская (от дома №9 до дома №1А);
- улица Карамзина (от улицы Волоколамской до улицы Державина);
- улица Тушинская;
- переулок Рябиновый;
- проезд от дома №23 по улице Одесская до дома №38 по улице Журналистов;
- участок автодороги (от улицы Октября до улицы Большая);
- улица Весны;
- улица Декабристов;
- улица Героев Революции (от дома №48 по улице Героев Революции до дома №66 по улице Обороны Революции);
- улица Большая Чернавская;
- улица Ломоносова (в районе дома №115 в направлении дома №56 по переулку Опытному);
- проезд от улицы Ломоносова до дома №15 по переулку Опытному;
- улица Фрегатная;
- улица Героев Бреста (с проездом от дома №16 до дома №12 по улице Героев Бреста).