В Шушарах нашли более 160 тонн опасных отходов
На участке площадью 270 квадратных метров в поселке Шушары обнаружили более 160 тонн отходов IV класса опасности. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
По оценке ведомства, ущерб, нанесенный почве, превысил 4,2 млн рублей.
В Росприроднадзоре уточнили, что за территорию отвечает гаражно-строительный кооператив ГСК «Северный». Организация отказалась добровольно компенсировать причиненный вред, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Суд признал требования надзорного органа обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.