В Шушарах нашли более 160 тонн опасных отходов

На участке площадью 270 квадратных метров в поселке Шушары обнаружили более 160 тонн отходов IV класса опасности. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге обнаружили свыше 160 тонн отходов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге обнаружили свыше 160 тонн отходов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке ведомства, ущерб, нанесенный почве, превысил 4,2 млн рублей.

В Росприроднадзоре уточнили, что за территорию отвечает гаражно-строительный кооператив ГСК «Северный». Организация отказалась добровольно компенсировать причиненный вред, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд признал требования надзорного органа обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Матвей Николаев