Надвижку левого направления Цимбалинского путепровода в Петербурге завершат до конца лета

Работы ведутся в рамках одного из десяти приоритетов развития Петербурга — «Удобный общественный транспорт». Обновленный путепровод улучшит транспортное сообщение Невского и Фрунзенского районов, а его новые габариты позволят пропускать поезда строящейся Высокоскоростной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург — Москва», сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Точность сложного процесса обеспечивают современные измерительные приборы

Фото: Пресс-служба Смольного Точность сложного процесса обеспечивают современные измерительные приборы

Из необходимых 5200 тонн металлоконструкций на площадку уже завезено порядка 5000 тонн, из них на высоте смонтировано около 2800 тонн. Полностью готовы шесть из восьми опор путепровода. Со стороны улицы Белы Куна продолжаются работы на подпорной стенке: из 20 секций готово 16. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2027 году.

