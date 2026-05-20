В Новороссийске запретят стоянку большегрузов на территориях общего пользования

В Новороссийске внесут изменения в правила благоустройства, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Поправки коснутся запрета на размещение большегрузного транспорта с максимальной массой более 3,5 т на территориях общего пользования, а также на участках, не предназначенных для стоянки большегрузов.

Мэр Новороссийска заявил, что жители неоднократно жаловались на наличие грузового транспорта в черте города. По словам Андрея Кравченко, администрация несколько лет ведет контрольные мероприятия с целью выявления нарушений передвижения и парковки большегрузных машин, но, несмотря на системную работу, некоторые водители продолжают оставлять транспорт в непредназначенных местах.

Городские власти планируют ввести четкие нормы о запрете размещения грузовиков с массой более 3,5 т на территориях общего пользования и на непредназначенных для этого местах, в случаях, не урегулированных федеральным законом. Также Андрей Кравченко подчеркнул, что в Новороссийске введут автоматические комплексы фиксации.

Специальное оборудование будут устанавливать на автомобили, что позволит более оперативно фиксировать нарушения.

