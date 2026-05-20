ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы в исправительной колонии Коми

Следственное подразделение УФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело по факту создания экстремистской организации в исправительной колонии № 25. По версии следствия, организаторами стали двое неоднократно судимых выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Коми завели дело о создании экстремистской организации в колонии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Коми завели дело о создании экстремистской организации в колонии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Один из них в 2009 году получил 20 лет лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности и собственности, второй был осужден в 2023 году на 10 лет колонии за преступление против жизни и здоровья.

Как сообщили в региональном УФСБ, фигуранты, находясь в колонии, участвовали в деятельности международного движения, признанного в России экстремистским и запрещенным. Следствие считает, что они распространяли криминальную идеологию среди заключенных, препятствовали работе сотрудников учреждения и систематически нарушали режим содержания.

Кроме того, по данным правоохранителей, обвиняемые призывали других осужденных к дезорганизации работы колонии с целью смягчения условий содержания.

Матвей Николаев