Экологи в Сочи обследуют участки, исключенные из земель нацпарка

В Сочи продолжается проверка земельных участков, ранее выведенных из состава национального парка. Об этом заявил представитель Росприроднадзора Амирхан Амирханов в ходе обсуждения вопросов, связанных с восстановлением правовой оценки использования территорий и сохранением природного комплекса курорта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По словам господина Амирханова, в рамках работы рассматриваются вопросы восстановления законности в отношении земель национального парка, а также защиты интересов города и экологической системы региона. Особое внимание уделяется материалам, направленным Генеральной прокуратурой РФ, по которым проводится правовая оценка решений о выводе участков из состава особо охраняемой природной территории.

Представитель Росприроднадзора отметил, что Генпрокуратура провела значительную работу по выявлению земель, исключенных из состава нацпарка различными способами. По каждому участку анализируются ранее принятые решения и действия должностных лиц.

Как подчеркнул Амирхан Амирханов, проверка включает не только изучение документации. Специалисты выезжают на места, оценивают фактическое состояние территорий, проводят необходимые исследования и готовят заключения, что позволяет объективно оценить текущее использование участков.

По его словам, при рассмотрении вопросов также учитывается позиция администрации Сочи. Господин Амирханов отметил, что речь идет не только об отдельных земельных спорах, поскольку состояние лесных массивов и экосистемы напрямую влияет на курортный потенциал города.

При этом, добавил представитель ведомства, сохранение природных территорий не должно препятствовать социально-экономическому развитию курорта, включая модернизацию существующей инфраструктуры и объектов. Он также подчеркнул важность работы профильной комиссии, занимающейся рассмотрением данных вопросов, как для экологии Сочи, так и для дальнейшего развития города.

