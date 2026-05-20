Экологи обследуют участки, исключенные из Сочинского нацпарка

В Сочи продолжается работа по проверке земельных участков, ранее выведенных из состава Сочинского национального парка. Об этом заявил представитель Росприроднадзора Амирхан Амирханов в ходе обсуждения вопросов, связанных с восстановлением правовой оценки использования территорий и сохранением природного комплекса курорта.

По его словам, в рамках работы рассматриваются вопросы восстановления «правоохранительной справедливости» в отношении земель Сочинского национального парка, а также защиты интересов города и экологической системы региона. Особое внимание уделяют материалам, направленным Генеральной прокуратурой РФ, которые проходят проверку на предмет правовой оценки решений о выводе участков из состава особо охраняемой природной территории, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Господин Амирханов отметил, что Генеральная прокуратура провела значительную работу по выявлению участков, исключенных из состава земель национального парка различными способами. По каждому из них проводится юридическая оценка ранее принятых решений и действий.

Отдельно он подчеркнул, что проверка ведется не только по документам. Специалисты выезжают на места и оценивают фактическое состояние территорий, проводят необходимые исследования и подготавливают заключения. По его словам, такой подход позволяет объективно оценить ситуацию и текущее использование земельных участков.

Кроме того, в ходе работы учитывается позиция администрации Сочи. Господин Амирханов подчеркнул, что вопрос рассматривается шире, чем отдельные земельные споры, поскольку состояние лесных массивов и экосистемы играет ключевую роль для курортного потенциала города.

При этом он отметил, что сохранение природных территорий не должно препятствовать социально-экономическому развитию Сочи, включая модернизацию существующих объектов и инфраструктуры.

Господин Амирханов также заявил о важности работы комиссии, занимающейся рассмотрением этих вопросов, подчеркнув ее значение как для экологии курорта, так и для дальнейшего развития города.

Мария Удовик