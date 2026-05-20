Астраханский облсуд поддержал принудительное выселение семьи из аварийного дома

Астраханский областной суд поддержал принудительное выселение семьи, отказавшейся съезжать из аварийного маневренного фонда, и предоставление ей другого помещения для проживания. Ранее соответствующее решение вынес Трусовский райсуд Астрахани, сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

Согласно релизу, в июне 2004 года мэрия предоставила семье по договору помещение в маневренном фонде, поскольку жилье астраханцев было признано аварийным. В июле 2018 года дом, в который переехали граждане, тоже признали ветхим и подлежащим сносу.

В октябре прошлого года облсуд обязал администрацию дать семье новую комнату. Однако жители от нее отказались.

Тогда мэрия обратилась в районный суд с иском о принудительном выселении с предоставлением нового жилья. Первая инстанция, а затем и апелляционная признали действия чиновников правомерными.

