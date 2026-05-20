В районе Туапсинского НПЗ завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены. Об этом на координационном совещании в Туапсе сообщил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин. Совещание провел глава МЧС России Александр Куренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Клушина, в районе нефтеперерабатывающего завода завершены мероприятия по устранению последствий разлива, а также сформирован защитный земляной вал. Аналогичный вал создан в районе морского терминала Туапсе и дополнительно укреплен бетонными волнорезами.

В МЧС отметили, что одним из ключевых направлений дальнейшей работы остается сбор нефтепродуктов и предотвращение их распространения в акваторию Черного моря после атаки БПЛА. Для этого на реке Туапсе установлены каскадные боновые заграждения.

По данным ведомства, мониторинг акватории Черного моря ведется в круглосуточном режиме, в том числе с использованием космических средств наблюдения. При выявлении нефтяных пятен на поверхности воды проводится их обработка биосорбентами.

Вячеслав Рыжков