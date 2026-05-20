Полицейские Петербурга обезвредили наркогруппу с 5,4 кг запрещенных веществ

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с полицией Петродворцового района пресекли деятельность организованной группы из пяти человек. Злоумышленники обслуживали нелегальный интернет-магазин. Изъято 5,4 кг наркотиков, часть расфасована для бесконтактного сбыта. Все фигуранты арестованы.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

По предварительным данным, роли в группе были четко распределены. Приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад с запрещенными веществами, который располагался в квартире на Пискаревском проспекте. 19-летняя жительница Мурманска занималась расфасовкой криминального товара. Трое мужчин работали закладчиками.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружено 5,4 кг наркотических средств. Следственным отделом ОМВД по Петродворцовому району возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кирилл Конторщиков