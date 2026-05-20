В Петербурге 16-летний курьер обманул двух пенсионерок на 1,4 млн рублей

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, юноша выполнял роль курьера и забирал деньги у пожилых женщин, обманутых телефонными аферистами. Общая сумма ущерба составила почти 1,4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первое заявление поступило 17 мая от 89-летней жительницы Большого Сампсониевского проспекта. Ей позвонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили передать курьеру 700 тыс. рублей. Днем позже, 18 мая, в полицию обратилась 87-летняя женщина с проспекта Энгельса, которая таким же образом лишилась 669 тыс. рублей.

19 мая оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — 16-летнего подростка. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Следствие устанавливает организаторов преступной схемы и проверяет причастность задержанного к аналогичным эпизодам.

Кирилл Конторщиков