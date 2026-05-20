В Ставрополе боевая часть БПЛА упала на территорию Успенского кладбища
По уточненной информации, упавший в Ставрополе БПЛА зацепился за верхушки деревьев и разломился на несколько частей. Боевая часть дрона упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты — на территорию детского сада. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает»,— отметил глава региона.
Боевая часть беспилотника обезврежена, устранение последствий инцидента продолжается.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», вторая смена в школах города переведена на дистанционную форму обучения.