В Ставрополе боевая часть БПЛА упала на территорию Успенского кладбища

По уточненной информации, упавший в Ставрополе БПЛА зацепился за верхушки деревьев и разломился на несколько частей. Боевая часть дрона упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты — на территорию детского сада. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает»,— отметил глава региона.

Боевая часть беспилотника обезврежена, устранение последствий инцидента продолжается.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», вторая смена в школах города переведена на дистанционную форму обучения.

Наталья Белоштейн