До трех выросло число погибших в результате удара БПЛА по селу в Курской области

В больнице умерла 57-летняя женщина, пострадавшая в результате удара беспилотника ВСУ по частному домовладению в селе Марково Глушковского района Курской области. Об этом 20 мая сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что врачи пытались стабилизировать состояние пациентки, но травмы были слишком тяжелыми, и организм женщины не выдержал.

Вчера также стало известно, что скончался 62-летний муж женщины. По информации губернатора супругов звали Виктор Дмитриевич и Зоя Николаевна. В момент атаки дрона муж и жена находились на огороде домовладения. У женщины диагностировали проникающее ранение груди и живота, у мужчины — проникающее осколочное ранение головы.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», кроме супружеской пары погибла еще одна 68-летняя женщина, находившаяся рядом в момент удара беспилотника.

Сегодня также сообщалось, что ВСУ атаковали машину скорой помощи в Борисовском округе Белгородской области. ранен водитель.

Денис Данилов